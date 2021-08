వాట్సప్ ద్వారా వ్యాక్సిన్ స్లాట్ బుకింగ్ .. వ్యాక్సినేషన్ ఇక మరింత ఈజీగా !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని మరింత సులభతరం చేసింది కేంద్రం. కోవిన్ యాప్ లో వ్యాక్సిన్ స్లాట్ బుక్ చేసుకోవడానికి వెబ్ పోర్టల్ కు వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా, థర్డ్ పార్టీ యాప్ లను వినియోగించాల్సిన అవసరం లేకుండా వాట్సాప్ ద్వారానే ఈ పనిని సులువుగా చేయడానికి కేంద్రం మార్గం సుగమం చేసింది.

భారత్ కు ఊరట .. ఒక శాతం కంటే దిగువకు క్రియాశీల కేసులు, భారీగా రికవరీలు.. తాజా లెక్కలివే !!

English summary

The center has further facilitated the corona vaccination program. The center has paved the way for this task to be made easier through WhatsApp without having to go to a web portal to book the vaccine slot in the Covin app and without having to use third party apps..