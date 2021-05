కేంద్రానికి ఫైజర్ వ్యాక్సిన్‌ షరతులు- ప్రభావవంతమే కానీ- అక్కడే ప్రతిష్ఠంభన

National

oi-Syed Ahmed

భారత్‌లో కరోనా వైరస్ సెకండ్‌వేవ్‌ ప్రభావం నానాటికీ ఎక్కువవుతున్న నేపథ్యంలో వ్యాక్సిన్ల కొరత కూడా వేధిస్తోంది. దీంతో కేంద్రం

విదేశీ వ్యాక్సిన్లకు అనుమతులు ఇచ్చేందుకు చర్చలు జరుపుతోంది. ఇదే క్రమంలో భారత్‌లో ప్రస్తుతం ప్రభావం చూపుతున్న కరోనా

వైరస్‌పై తమ వ్యాక్సిన్‌ అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని అమెరికా ఫార్మా దిగ్గజం ఫైజర్ ప్రకటించింది. దీని వాడకంపై కేంద్రంతో ఫైజర్ చర్చలు

జరుపుతోంది. త్వరలో ఫైజర్‌కు కేంద్రం భారత్‌లో వాడకానికి అనుమతి ఇస్తుందన్న అంచనాల నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన ప్రాధాన్యం

సంతరించుకుంది.

English summary

Pfizer has told the government its Covid vaccine shows "high effectiveness" against the India-dominant variant of the virus experts believe is behind the devastating second wave of infections and deaths in the country, sources told news agency PTI Wednesday.