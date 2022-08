viral video: కూతురి పుట్టినరోజున లక్ష పానీపూరీలు పంచిన తండ్రి.. గ్రేట్ మెసేజ్ ఇచ్చారుగా!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఎవరైనా పిల్లలు పుట్టిన రోజు వేడుకలు అంటే చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు పంచుతారు. లేదా స్వీట్లు పంపిణీ చేస్తారు. ఇంకా ఘనంగా అంటే బంధు మిత్రులను పిలిచి భోజనాలు పెట్టి వేడుక చేసుకుంటారు. కానీ మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ వ్యాపారి తన కుమార్తె పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని లక్ష పానీపూరీ లను ఉచితంగా పంపిణీ చేశాడు. తన చర్య ద్వారా ఆడపిల్లలపై వివక్ష లేని సమాజం కోసం మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు.

English summary

Occassion of his daughter's birthday, the father set up 31 stalls and distributed more than one lakh panipuris. This video has now gone viral on social media. The incident took place in Kolar, Madhya Pradesh.