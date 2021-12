Omicron Virus : గుడ్ న్యూస్- దేశంలో పరిమిత వ్యాప్తి-అన్నీ మైల్డ్, లక్షణాల్లేని కేసులే-కారణాలివే

India

oi-Syed Ahmed

దక్షిణాఫ్రికాతో పాటు ప్రపంచంలోని పలు దేశాల్లో ప్రభావం చూపుతున్న ఓమిక్రాన్ వైరస్ పై అంతర్జాతీయంగా భయాందోళనలు నెలకొంటున్నాయి. భారత్ లో సైతం ఇలాంటి ఆందోళనలే నెలకొన్నాయి. కానీ తాజాగా వీటిని విశ్లేషిస్తున్న నిపుణులు మాత్రం భారత్ లో కేసులు అన్నీ తేలికోపాటివేనని, లక్షణాల్లేకుండా గుర్తిస్తున్నవే అని తేల్చారు. దీంతో వీటి తీవ్రత తక్కువేనని తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో దేశంలో ఇది ఎంత వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోందో కూడా తెలియడం లేదంటున్నారు.

English summary

omicron cases recorded so far in india have no severe and mostly asypmptomatic, as per the latest reports.