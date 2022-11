Wife: కొడుకుతో కలిసి భర్తను చంపేసి శవాన్ని ముక్కలు నరికేసిన భార్య, చెరువులో తల తేలింది !

India

oi-Mallikarjuna

కోల్ కత్తా/న్యూఢిల్లీ: భారత నౌకాదళంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దంపతులకు ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. స్వచ్చందంగా పదవి విరమణ చేసిన ఆయన ప్రముఖ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా ఉద్యోగం చేస్తూ మంచి జీతం తీసుకుంటున్నాడు. భార్య, కుమారుడితో కలిసి సిటీ సమీపంలో నివాసం ఉంటున్నారు. నౌకాదళం మాజీ మాజీ అధికారి ప్రతిరోజు ఉద్యోగానికి వెళ్లి వస్తున్నాడు. ఉదయం ఆయన భార్య, కుమారుడు పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి నా భర్త కనపడటం లేదని కేసు పెట్టారు. మూడు రోజుల తరువాత చెరువులో నౌకాదళం మాజీ అధికారి తల మాత్రం తేలింది. నౌకాదళం మాజీ అధికారిని ఆయన భార్య, కుమారుడు కలిసి హత్య చేసి అతని శవాన్నిముక్కలు ముక్కలుగా నరికేశారని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A woman and her son have been arrested for allegedly killing her husband and then chopping his body near Kolkatta.