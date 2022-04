Wife: లవ్ మ్యారేజ్, భార్య మీద ఫుల్ డౌట్, భార్యను ఫ్రెండ్స్ తో కిడ్నాప్ చేసి కారులో ?, గంటల్లో గ్రహాలు రివర్స్

India

oi-Mallikarjuna

పూణే/ముంబాయి: మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న యువతితో ఓ యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. కొంతకాలం తరువాత ఇద్దరి పరిచయం ప్రేమగా మారింది. యువకుడి కంటే వయసులో యువతి మూడు సంవత్సరాలు పెద్దది. ప్రేమికులు పెళ్లి కాకుండానే కొంతకాలం అద్దె ఇంటిలో కలిసి సహజీవనం చేశారు. ఇద్దరి మనసులు ఒక్కటి కావడంతో గత ఏడాది పెళ్లి చేసుకున్నారు. వివాహం చేసుకున్న తరువాత మరో ఇంటిలో దంపతులు కాపురం పెట్టారు. భార్య ప్రతిరోజు ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వెళ్లి వస్తోంది. బయట ఎక్కువగా తిరుగుతున్న భార్య మీద ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె భర్తకు అనుమానం పెరిగింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి.

భర్త తీరుతో విసిగిపోయిన భార్య అదే సిటీలో ఉంటున్న పుట్టింటికి వెళ్లిపోయి అక్కడి నుంచి ఉద్యోగానికి వెళ్లి వస్తోంది. నా భార్య నన్ను మోసం చేసి వేరేవాడితో కులుకుతోందని, నాకంటే డబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నవాడిని ఆమె తగులుకుందని రగిలిపోయిన భర్త అతని స్నేహితులతో కలిసి అతని భార్యను కిడ్నాప్ చేశాడు. భార్యను కిడ్నాప్ చేసి ఆమెను చంపేయాలని వెలుతున్న భర్తకు కొన్ని గంటల్లోనే గ్రహాలు అన్నీ ఒక్కసారిగా రివర్స్ కావడంతో అతనికి ఇప్పుడు సినిమా కనపడుతోంది.

English summary

Wife: A man and his two accomplices have been arrested by Pune city police for allegedly abducting his wife as he suspected her character and wanted to murder her.