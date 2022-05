Wife: క్రికెట్ బ్యాట్ తో భర్తను చితకబాదిన భార్య, సీసీటీవీ క్లిప్పింగ్స్, భర్త రివర్స్ కేసు, బావతో భార్యకు లింక

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/రాజస్థాన్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా జీవించారు. దంపతులకు ఓ కొడుకు ఉన్నాడు. భర్త టీచర్ గా ఉద్యోగం చేస్తూ మంచి జీతం తీసుకుంటున్నాడు. అయితే భర్త అతని భార్య మీద గృహహింస కేసు పెట్టడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. నేను ఇంటికి వెళ్లాలంటే భయంగా ఉందని, ఎలాంటి కారణం లేకుండా నా భార్య నన్ను చితకబాదుతోందని భర్త కోర్టును ఆశ్రయించాడు. నా భార్య కొట్టే దెబ్బలు తట్టుకోలేకపోతున్నానని, నన్ను మీరే రక్షించాలని భర్త కోర్టును, పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. టీచర్ ను అతని భార్య కిక్రెట్ బ్యాట్ తో చితకబాదుతున్న సమయంలో రికార్డు అయిన సీసీటీవీ పుటేజీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తన భార్య తనను ఎలా చితకబాదుతుందో మీరే చూడాలని బాధితుడు ఆ వీడియోను కోర్టుకు. పోలీసులకు ఇచ్చాడు. తన మీద దాడి చెయ్యాలని తన భార్యను ఆమె బావ రెచ్చగొడుతున్నాడని, ఇద్దరికి అక్రమ సంబంధం ఉందని భర్త ఆరోపిస్తున్నాడు. భర్తకు భద్రత కల్పించాలని, కేసు నమోదు చేసి నివేదిక సమర్పించాలని కోర్టు పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భార్య మీద ఆమె భర్త రివర్స్ లో గృహహింస కేసు పెట్టడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Wife: A husband has made a complaint of domestic violence against her wife in Alwar Rajasthan. The videos of CCTV footage of the woman beating her husband with a cricket bet are getting viral.