మణిపూర్ లో ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న సమయంలో రాజకీయాలు హీట్ గా మారాయి. ఇక ఇదే సమయంలో ఎన్నికల విషయంలో పలు అభ్యంతరాలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి. తాజాగా మణిపూర్ క్రిస్టియన్ సంయుక్త ఆర్గనైజేషన్ (AMCO) ఎన్నికల తేదీలను రీషెడ్యూల్ చేయాలని కోరుతూ భారత ఎన్నికల సంఘానికి విజ్ఞప్తి చేయాలని నిర్ణయించింది.

The All Manipur Christian Organizations has told the Election Commission that it will go to court if the election dates are not rescheduled. First phase election day is said to be the day of prayer for the Christian community .