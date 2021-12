ఢిల్లీలో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ: పాఠశాలలు, థియేటర్లు మూసివేత; కఠిన ఆంక్షలు ఇలా

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఊహించని విధంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి కరోనా కొత్త వేరియంట్ అయిన ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతున్న క్రమంలో ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. కోవిడ్ కేసుల పెరుగుదల మధ్య ఢిల్లీలో ఎల్లో అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. దీంతో కొత్త ఆంక్షలు అమలులోకి వస్తాయని ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మంగళవారం నాడు చెప్పారు. దీనిపై త్వరలో "వివరణాత్మకమైన ఆర్డర్" ఇవ్వనున్నట్లుగా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వెల్లడించారు.

ఒమిక్రాన్ భయాల మధ్య క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ వేడుకలపై నిషేధం; ఢిల్లీ సర్కార్ కీలక ఉత్తర్వులు

English summary

The Delhi government has issued yellow alert with the amid rise of corona new variant cases. Chief Minister Arvind Kejriwal on Tuesday said the new sanctions would come into effect.