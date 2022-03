ఢిల్లీలో ప్రధాని మోడీ, నడ్డాతో రేపు యోగి ఆదిత్యనాథ్ భేటీ; ప్రమాణ స్వీకారం అప్పుడేనట!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

రెండో సారి యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చెయ్యనున్న యోగి ఆదిత్యనాథ్ రేపు న్యూఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాతో భేటీ కానున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, హోలీ తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగే అవకాశం ఉన్నట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం.

English summary

Yogi Adityanath will meet PM Narendra Modi and BJP President JP Nadda in New Delhi tomorrow. According to reports, there is credible information that a new government swearing-in ceremony is likely to take place after Holi.