రాబోతుంది యూట్యూబ్ లెర్నింగ్.. ఆ కార్పోరేట్ సంస్థలకు కంటిమీద కునుకు కష్టమే!!

గూగుల్ కు చెందిన యూట్యూబ్ కార్పొరేట్ దిగ్గజాలకు బడా షాక్ ఇవ్వబోతుందా? విద్యా సంబంధిత వ్యాపారంలోకి యూట్యూబ్ అడుగుపెడుతుందా? ఆ కోర్సుల ద్వారా యూట్యూబ్ డిజిటల్ లెర్నింగ్ విభాగంలో సంచలనం సృష్టించబోతుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

YouTube, which is entering the education business, will offer courses under the name YouTube Learning. This will shock corporate organizations like Byjus, Akash, unAcademy.