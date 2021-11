రైతు నిరసనలపై వివాదాస్పద వీడియోలు- తొలగించాలని జీ న్యూస్ కు NBDSA ఆదేశం

India

కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవసాయ చట్టాలకు నిరసనగా రైతుల సాగించిన ఉద్యమంపై వివాదాస్పద వీడియోలు ప్రసారం చేసిన జీ న్యూస్ శాటిలైట్ ఛానల్ కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ వీడియోలు తమ నైతిక ప్రమాణాల్ని, వార్తా ప్రసార ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించేలా ఉన్నాయని తేలడంతో న్యూస్ బ్రాడ్ కాస్టింగ్ డిజిటల్ స్టాండర్డ్స్ అధారిటీ వాటిని తొలగించాలని జీ న్యూస్ కు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

రైతుల ఉద్యమాన్ని ఖలిస్తాన్ ఉద్యమంతో లింక్ చేసేలా ఉన్న ఈ వీడియోలపై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. సామాజిక కార్యకర్త ఇంద్రజీత్ ఘోర్పడే చేసిన ఫిర్యాదుపై స్పందించిన న్యూస్ బ్రాడ్ కాస్టింగ్ డిజిటల్ స్టాండర్డ్స్ అధారిటీ ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. న్యూస్ బ్రాడ్ కాస్టింగ్ డిజిటల్ స్టాండర్డ్స్ అధారిటీ భారతీయ శాటిలైట్ ఛానళ్ల ప్రసారాలను సమీక్షించేందుకు ఏర్పాటైన ఓ స్వచ్ఛంద సంస్ధ. శాటిలైట్ టీవీ ఛానళ్ల ప్రసారాలపై దీనికి అందిన ఫిర్యాదులపై విచారణ జరిపి తగు నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అవసరమైతే అభ్యంతర కంటెంట్ ను తొలగించాలని ఆయా ఛానళ్లకు ఆదేశాలు కూడా ఇస్తుంది.

జీ న్యూస్ ప్రసారం చేసిన మూడు వీడియోలపై ఫిర్యాదులొచ్చాయి. వీటిలో జనవరి 25న సామాజిక కార్యకర్త ఘోర్పడే ఫిర్యాదులో ఒకటి, 'తాల్ థోక్ కే: ఖలిస్తాన్ సే కబ్ సావధాన్ హోగా కిసాన్?' పేరుతో రైతుల నిరసనకు సంబంధించిన రెండు కార్యక్రమాల గురంచి ఉన్నాయి. అలాగే 'తాల్ థోక్ కే: నహీ మానే కిసాన్ తో క్యా రిపబ్లిక్ డే పర్ హోగా 'గృహ యుద్ధం'?' వరుసగా జనవరి 19 మరియు 20 తేదీలలో జీ న్యూస్‌లో ప్రసారం చేయబడింది.

ఫిర్యాదుదారు ఈ ప్రోగ్రామ్‌లు NBDSA యొక్క కోడ్‌ను ఉల్లంఘించాయని, ఇతర విషయాలతోపాటు, రిపోర్టింగ్ "ప్రేక్షకులలో భయాందోళనలు, బాధలు లేదా అనవసరమైన భయాన్ని కలిగించకూడదు" మరియు వాస్తవిక లోపాలను వీలైనంత త్వరగా సరిదిద్దాలి మరియు దిద్దుబాటుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. దీంతో ఈ ఫిర్యాదుల్ని పరిశిలించిన ఎన్బీడీఎస్ఏ ఈ వీడియోలు తొలగించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది..

