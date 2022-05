ఎప్పటికీ నవ్వుతూనే... అరుదైన సమస్య; శాశ్వత చిరునవ్వుతో జన్మించిన పాప

International

oi-Dr Veena Srinivas

సహజంగా అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు నవ్వుతూ కుటుంబ సభ్యులకు నవ్వుల పువ్వులను పూయిస్తారు. కానీ ముఖంపై చెదరని శాశ్వత చిరునవ్వుతో పుట్టిన ఓ పాప ఇప్పుడు అందరితో నవ్వుల పువ్వులను పూయిస్తోంది. కానీ ఆ నవ్వే తల్లిదండ్రులను ఆందోళనలో పడేసింది.

English summary

A baby was born with a permanent smile. Little baby Ayla Summer Mucha was born with rare condition bilateral macrostomia which causes the permanent smile on her face.