హార్ట్ టచింగ్ : బిడ్డలను కాపాడుకునేందుకు తన మూత్రం తానే తాగిన తల్లి-ఎందుకిలా చేసిందంటే...

oi-Srinivas Mittapalli

ఈ భూమిపై అత్యంత నిస్వార్థ ప్రేమామయి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది అమ్మనే. బిడ్డల పట్ల తల్లి ప్రేమ అనంతం. అవసరమైతే తన ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టయినా బిడ్డలను రక్షించుకోగలదు. తాజాగా వెనిజులాకు చెందిన ఓ తల్లి... మృత్యువు అంచులో బిడ్డల ప్రాణాలు కాపాడి తాను కన్నుమూసింది.కుటుంబంతో సహా పెను ఆపదలో చిక్కుకుపోయిన వేళ... బిడ్డలను కాపాడుకునేందుకు ఆ తల్లి వ్యవహరించిన తీరు హృదయాలను ద్రవింపజేసిదిగా ఉన్నది. ఇంతకీ ఆ తల్లి ఏం చేసిందంటే...

English summary

Mother drank urine to save child-A family's tour became a tragedy after the ship smashed by a huge sea waves.A mother and her children survived four days in a life boat.To save her children from dehydration mother drank her own urine