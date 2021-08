International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌ను తాలిబన్లు వశం చేసుకున్నాక అక్కడ అడుగడుగునా అరాచకం రాజ్యమేలుతోంది. తాలిబన్ల రాజ్య స్థాపన ముఖ్యంగా మహిళల మనుగడకే పెద్ద ముప్పులా పరిణమించింది. షరియా చట్టాలకు లోబడి వారి హక్కులను గౌరవిస్తామని.. కాపాడుతామని చెప్పిన తాలిబన్లు... ఎక్కడా ఆ మాటను నిలుపుకోవడం లేదు. సరికదా.. మహిళల పట్ల వారి అరాచకాలు శృతిమించిపోయాయి. మహిళలను హింసించడం,సెక్స్ బానిసలుగా మార్చడమే కాదు.. ఆఖరికి వారి శవాలను కూడా సెక్స్ డాల్స్‌లా ఉపయోగిస్తున్నారు. పలు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టాయి. తాజాగా ఆఫ్గనిస్తాన్ నుంచి భారత్ వచ్చిన ఓ మహిళ కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించింది.

English summary

Taliban Sex with women dead bodies-The Taliban not only tortured women and turned them into sex slaves, but also used their corpses as sex dolls. Several international media outlets have revealed this. A woman who recently came to India from Afghanistan also revealed the same thing.