యూఎస్ రాకముందే మోడీకి బైడెన్ షాక్ ? కీలక పోస్టులో ఆ భారతీయురాలు ? అక్కడే ట్విస్ట్ !

భారతీయ మూలాలున్న యూఎస్ కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు ప్రమీలా జయపాల్ ను అక్కడి ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్యానెల్ కీలక పోస్టులో నియమిస్తూ బైడెన్ తీసుకున్న నిర్ణయం భారత్ లోని మోడీ సర్కార్ కు ఇబ్బందికరంగా మారనుంది.

International

oi-Syed Ahmed

అమెరికాలో బైడెన్ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక గతంలో ఎన్నడూ లేనంత స్ధాయిలో భారతీయ మూలాలున్న వారిని ప్రభుత్వ పదవుల్లో నియమించారు. అప్పట్లో దీన్నో ఘనతగా చెప్పుకున్న భారత ప్రభుత్వానికి ఇఫ్పుడు తాజాగా మరో భారతీయురాలిని కీలక పోస్టులో నియమించడం రుచించేలా లేదు. దీని వెనుక చాలా కారణాలున్నాయి. అయితే యూఎస్ పర్యటనకు ప్రధాని మోడీని ఆహ్వానించిన బైడెన్.. ఆయన రాకకు ముందే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం చర్చనీయాంశమవుతోంది.

English summary

us-indian pramila jayapal has been appointed as ranking member of us house judicial committee's immigration panel. she is against the indian govt's views including abrogation of article 370.