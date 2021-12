ఆ చూయింగ్ గమ్ తో కరోనా వ్యాప్తి చెక్ .. అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం

International

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారిని నియంత్రించటం కోసం దేశ వ్యాప్తంగా అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిని అరికట్టడం కోసం చేస్తున్న వివిధ రకాల ప్రయత్నాలలో భాగంగా,తాజాగా ఓ ఆసక్తికరమైన ప్రయోగం వెలుగులోకి వచ్చింది. కరోనా మహమ్మారికి నోటిలోనే ముకుతాడు వేయగల చూయింగ్ గమ్ ను అభివృద్ధి చేసే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలు.

English summary

Scientists at the University of Pennsylvania are developing a new experimental chewing gum. They revealed that they were developing chewing gum from plants that reduced the effect of the corona virus.