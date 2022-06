రూ.60 వేలు.. ఒక కండోమ్ ప్యాకెట్ ధర, ఎక్కడ, ఎందుకు అంటే..?

International

జనాభా నియంత్రణ, ఎయిడ్స్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కోసం కండోమ్ కంపల్సరీ. కండోమ్ వాడాలని ప్రభుత్వాలే ప్రచారం చేశాయి. కొన్ని ఉచితంగా కూడా అందజేశాయి. లేదంటే స్థోమతను బట్టి మెడికల్ షాపుల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. ఫ్లేవర్ బట్టి మ్యాగ్జిమమ్ రూ.వంద వరకు ఉండొచ్చు. కానీ వెనిజులాలో మాత్రం కండోమ్ ధర కొండెక్కింది. అంటే అంత ఇంత కాదు.. రూ.60 వేలకు చేరింది. దీనికి సరయిన కారణమే ఉంది. అదేంటో తెలుసుకుందాం పదండి.

English summary

price of ordinary condoms in Venezuela has reached the point with which anyone can buy Television of a reputed brand. packet of condoms is being sold at a store in Venezuela for Rs 60,000.