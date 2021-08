పురుషులకు కుటుంబ నియంత్రణ మాత్రలు .. బిల్ గేట్స్ సహాయంతో వైద్య రంగంలో కీలక ముందడుగు !!

International

ఔషధ రంగంలో గణనీయమైన అడుగులు పడ్డాయి. కేవలం మహిళలకు మాత్రమే గర్భనిరోధక విధానాలు అమల్లో ఉన్న పరిస్థితుల నుండి, పురుషులకు కూడా కుటుంబ నియంత్రణ మాత్రలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే పరిస్థితుల వరకు ప్రపంచ ఔషధ రంగం అభివృద్ధి చెందింది. ఇప్పటివరకు పురుషులకు కండోమ్ తర్వాత కుటుంబ నియంత్రణ సాధనాలే అందుబాటులోకి రాలేదు. కానీ సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత జరిగిన ఒక పెద్ద డెవలప్ మెంట్ లో భాగంగా పురుషులకు కుటుంబ నియంత్రణ మాత్రలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

Significant steps have been taken in the field of medicine. The global pharmaceutical industry has evolved from a system where contraceptives are only available to women, to family planning pills for men as well. So far no family planning tools have been made available to men after condom. But family planning pills for men are becoming available as part of a larger development that has taken place over a long period of time. Bill Gates is financing the development of these tablets, and dundi university is developing this.