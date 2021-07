కోవిడ్, మంకీ బి .. ఇప్పుడు బాగా వ్యాప్తి చెందే మరో కొత్త వైరస్ : యూకేని వణికిస్తున్న నోరోవైరస్ !!

International

కరోనా మహమ్మారితో ఉక్కిరిబిక్కిరైన యూకేను ఇప్పుడు మరో వైరస్ ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తోంది. కొత్తగా యూకేలో నోరోవైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంగ్లాండ్ (పిహెచ్‌ఇ) ఇటీవల యూకేలో కేసుల్లో నోరోవైరస్ కేసులను గుర్తించినట్లుగా వెల్లడించింది. కరోనా మహమ్మారి నుండి కాస్త ఉపశమనం పొందగానే కొత్తగా నోరోవైరస్ కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

The United Kingdom, which has relaxed the coronavirus disease (Covid-19) restrictions, is now reporting an outbreak of norovirus. Public Health England (PHE) recently issued a warning after finding a jump in norovirus cases during a routine surveillance. In the five weeks since the end of May, 154 cases of norovirus have been recorded in England, according to PHE.