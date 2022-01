చైనా కొత్త వైరస్ నియోకోవ్ పై భయాలు-మనుషుల కంటే గబ్బిలాల్లోనే -ఏది నిజం, ఏది ఫేక్?

International

oi-Syed Ahmed

చైనాలో గుర్తించిన కొత్త రకం సార్స్ వైరస్ నియోకోవ్ పై వేగంగా పరిశోధనలు సాగుతున్నాయి. ప్రతీ ముగ్గురిలో ఒకరి ప్రాణాలు తీయగలిగే తీవ్రత కలిగిన వైరస్ గా కొందరు అభివర్ణించిన దీన్ని కట్టడి చేసేందుకు చైనాతో పాటు ఇతర దేశాలు కూడా దృష్టిసారిస్తున్నాయి. ఇందుకోసం నియోకోవ్ పుట్టుకతో పాటు ఇతర అంశాలపై అధ్యయనాలు ప్రారంభించాయి. ఇందులోనూ పలు కొత్త విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి.

English summary

diffrent studies going on newly found NeoCoV virus in China that reportedly causes death to every one in three.