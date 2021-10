International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. సంచలనానికి తెర తీశారు. ప్రఖ్యాత మైక్రో బ్లాగింగ్ నెట్‌వర్క్ ట్విట్టర్ తనను శాశ్వతంగా నిషేధించడం, మరో టాప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఫేస్‌బుక్ తన పోస్టులను తొలగించడం వంటి చర్యల నేపథ్యంలో.. ఆయన కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. సొంతంగా ఓ సోషల్ మీడియా నెట్‌వర్క్‌ను ప్రకటించారు. దీని పేరు ట్రూత్ సోషల్ (TRUTH Social). నవంబర్‌లో ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్.. తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తుంది.

English summary

Former US President Donald Trump announced plans to launch his own social networking platform called "TRUTH Social," which is expected to begin its beta launch next month.