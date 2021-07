International

oi-Madhu Kota

అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఏడు నెలల తర్వాత జోబైడెన్.. భారత్ కు సంబంధించి అతి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ట్రంప్ హయాంలో భారత్-అమెరికాల మధ్య బంధానికి రాజకీయ రంగులూ తోడుకావడం, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పబ్లిక్‌గా రిపబ్లిక్లకు మద్దతుపలకడం, అయినాసరే ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లే గెలుపొందడం తెలిసిందే. ట్రంప్ ఏలుబడికి భిన్నంగా తన హయాంలో ఇరు దేశాల సంబంధాలు ఉండాలని భావిస్తోన్న బైడెన్.. భారత్ కు కొత్త రాయబారిని నియమించారు..

భారత్ లో అమెరికా రాయబారిగా ఎరిక్ గార్సెట్టి పేరును అధ్యక్షుడు జోబైడెన్ నామినేట్ చేశారు. ప్రస్తుతం లాస్ ఏంజిల్స్ సిటీ మేయర్ గా ఉన్న ఎరిక్ గార్సెట్టి పేరు ముందు నుంచీ ఈ నియామకంలో ప్రముఖంగా వినిపించింది. ''భారత్ లో అమెరికా రాయబారిగా లాస్ ఏంజిల్స్ మేయర్ ఎరిక్ గార్సెట్టిని ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేశారు''అని వైట్ హౌజ్ శుక్రవారం నాడు అధికారిక ప్రకటన చేసింది.

అమెరికా కాంగ్రెస్ లో ఎగువ సభ అయిన సెనేట్ ఆమోదంతో భారత్ లో అమెరికా రాయబారిగా ఎరిక్ గార్సెట్టి నియామక ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. అధ్యక్షుడు బైడెన్ నామినేట్ చేసి ఉండటంతో ఆ పక్రియ కేవలం లాంఛనం మాత్రమే. దీంతో ప్రస్తుత రాయబారి కెన్నెత్ జస్టర్ స్థానంలో ఎరిక్ గార్సెట్టి భారత్ వస్తారు.

2013 నుంచి లాస్ ఏంజిల్స్ మేయర్ గా ఉంటోన్న ఎరిక్.. 2020 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల సయమంలో జోబైడెన్ ప్రచార బృందంలో కీలకంగా, కో-చైర్మన్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. రాయబార కలాపాల్లో అందెవేసిన చేయిగా పేరుపొందిన ఎరిక్ ఇప్పుడు భారత్ లో అమెరికా రాయబారిగా నియమితులు కావడం గమనార్హం.

ఏ వేవ్, ఎప్పడొస్తదో తెలియట్లేదు -ప్రభుత్వాలకూ అవగాహన కరువు -మళ్లీ ఫీవర్ సర్వే: కరోనాపై కేసీఆర్

భారత్ లో అమెరికా రాయబారిగా ఎరిక్ గార్సెట్టిని నామినేట్ చేసినట్లే, మొరాకోకు డెనిస్ క్యాంప్ బెల్, బెర్నాడెట్టే మీహాన్ ను చిలీకి, పీటర్ హాస్ ను బంగ్లాదేశ్ లో అమెరికా రాయబారిగా ప్రెసిడెంట్ బైడెన్ నామినేట్ చేశారు. ఈ నియామకాలకు సెనేట్ ఆమోదం లాంఛనమే. ఎరిక్ నియామకంపై భారత ప్రభుత్వం స్పందించాల్సి ఉంది.

English summary

US President Joe Biden on Friday nominated Los Angeles Mayor Eric Garcetti as his ambassador to India. If confirmed by the Senate, Garcetti, 50, would replace Kenneth Juster, who served as India's Ambassador to the US during the Trump administration. Early this week, Juster was appointed as distinguished fellow at the Council on Foreign Relations.