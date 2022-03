రష్యాలో పుతిన్ కొత్తచట్టం; ఈసారి ఏకంగా ఆర్మీ పైనే!!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ పై దాడి చేస్తున్న రష్యా ఉక్రెయిన్ దేశం లో విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఉక్రెయిన్ పై బాంబులతో దాడి చేస్తూ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతుంది. ఉక్రెయిన్ లోని కీలక ప్రాంతాలపై దాడులు చేస్తున్న రష్యాను ఎదుర్కోవడానికి ఉక్రెయిన్ దళాలు తీవ్ర ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా రష్యా మరో కఠిన చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది.

English summary

One week after Moscow launched its offensive against Ukraine, Russian lawmakers on Friday approved a law that would impose a 15-year prison sentence for publishing any fake news about the Russian armed forces.