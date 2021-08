Afghanistan: అమెరికా డ్రోన్ దాడుల్లో 9 మంది మృతి-మృతుల్లో ఆరుగురు చిన్నారులు-అసలేం జరిగింది..

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో పరిస్థితులు అంతకంతకూ దిగజారుతూనే ఉన్నాయి.ఓవైపు తాలిబన్లు.. మరోవైపు ఐసిస్ ఉగ్రవాదులు ఆఫ్గన్‌లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. అమెరికన్ల తరలింపు ప్రక్రియకు డెడ్ లైన్ దగ్గరపడటంతో ఉగ్రవాదులు మరింత మారణ హోమం సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం(ఆగస్టు 19) ఓ ఉగ్రవాది కాబూల్ విమానాశ్రయం వద్ద ఆత్మాహుతి దాడికి సిద్దపడుతున్నట్లు అమెరికా రక్షణ శాఖకు సమాచారం అందింది. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన అమెరికా వైమానిక దళం... డ్రోన్ దాడులతో ఆ ఉగ్రవాది వాహనాన్ని పేల్చేసింది. అయితే ఈ దాడుల్లో పలువురు చిన్నారులు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా చెబుతోంది.

English summary

US drone Strike on Suicide bomber vehicle-Nine members of the same family have been killed in US air strikes, including six children, CNN media reported. A relative of the deceased said these details.