బొమ్మను పెళ్ళాడిన మహిళ; మరో బుజ్జిబొమ్మ సంతానంగా.. ఈ స్టోరీ చదివితే షాకవ్వటం పక్కా!!

oi-Dr Veena Srinivas

పిచ్చి పలురకాలు అంటారు. అలాగే ప్రేమ కూడా గుడ్డిది అని తరచూ చెబుతుంటారు. ఇక ఆ మాటలను నిజం చేస్తూ బ్రెజిల్‌లోని ఓ మహిళ చేసిన పని అందరినీ షాక్ కు గురి చేస్తుంది. ఆమె గుడ్డి ప్రేమ ఒ బొమ్మను ప్రేమించి పెళ్ళాడేలా చేసింది. అంతేకాదు ఓ బుజ్జిబొమ్మకు అమ్మను కూడా చేసింది.

English summary

The shocking incident took place in Brazil, Moraes, a woman, recently married a rag doll that her mother gave her as a gift. She also announced that baby doll is their baby.