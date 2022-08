చైనావి యుద్ధ సన్నాహాలే-తైవాన్ ప్రకటన- మిలటరీ విన్యాసాలపై అభ్యంతరం

International

యూఎస్ హౌస్ స్పీకర్ నాన్సీ పెలోసీ తైవాన్ టూర్ తర్వాత తమ దేశం చుట్టూ చైనా మొదలుపెట్టిన సైనిక విన్యాసాలు తమ దేశంపై దాడికి సన్నాహకంగానే కనిపిస్తున్నాయని తైవాన్ ప్రకటించింది. పలు చైనీస్ యుద్ధనౌకలు, విమానాలు తైవాన్ జలసంధి మధ్యస్థ రేఖను దాటిన నేపథ్యంలో చైనా సైనిక విన్యాసాలు.. తమ స్వీయ-పాలిత ద్వీపంపై దాడిని సన్నాహకంగా కనిపిస్తున్నాయని తైవాన్ తెలిపింది. ఈ మేరకు తైవాన్ సాయుధ దళాలు హెచ్చరిక జారీ చేశాయని రక్షణమంత్విత్వశాఖ తెలిపింది.

చైనా విన్యాసాల నేపథ్యంలో తైవాన్ ద్వీపం చుట్టూ వాయు, నావికా గస్తీని పెంచారు. అలాగే పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా భూమిపై నుంచి ప్రయోగించే క్షిపణి వ్యవస్థలను యాక్టివ్ చేస్తున్నట్లు తైవాన్ జాతీయ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ట్విట్టర్‌లో తెలిపింది. ఈ వారం ప్రారంభంలో యుఎస్ హౌస్ స్పీకర్ నాన్సీ పెలోసి తైవాన్ పర్యటన తర్వాత చైనా లైవ్-ఫైర్ మిలిటరీ డ్రిల్‌లను ప్రారంభించింది. ఆమె పర్యటన వన్ చైనా విధానాన్ని ఉల్లంఘించిందని పేర్కొంది. అవసరమైతే బలవంతంగా కలుపుకోవడానికి ఈ ద్వీపాన్ని విడిపోయిన ప్రావిన్స్‌గా చైనా చూస్తుందని తెలిపింది. అలాగే విదేశీ అధికారులు తైవాన్‌ను సందర్శించడం దాని సార్వభౌమత్వాన్ని గుర్తించినట్లుగా పరిగణిస్తుందని పేర్కొంది.

ఇవాళ తైవాన్ సైన్యం ఆఫ్‌షోర్ కౌంటీ ఆఫ్ కిన్‌మెన్ పరిసరాల్లో నాలుగు మానవరహిత వైమానిక వాహనాలు ఎగురుతున్నట్లు గుర్తించినట్లు తైవాన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదించింది. తైవాన్ కిన్‌మెన్ డిఫెన్స్ కమాండ్ ప్రకారం.. తైవాన్ చైనీస్ అని భావించే నాలుగు డ్రోన్‌లు కిన్‌మెన్ ద్వీపం సమూహం, సమీపంలోని లియు ద్వీపం , బీడింగ్ ద్వీపం చుట్టూ ఉన్న జలాలపై గుర్తించారు. ప్రతిస్పందనగా తైవాన్ సైన్యం హెచ్చరిక మంటలను కాల్చింది.

"మా ప్రభుత్వం & సైన్యం చైనా యొక్క సైనిక వ్యాయామాలు & సమాచార యుద్ధ కార్యకలాపాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి, అవసరమైన విధంగా ప్రతిస్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి" అని తైవాన్ అధ్యక్షుడు త్సాయ్ ఇంగ్-వెన్ ఒక ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

