పాక్ పై తాలిబన్ల ఆక్రోశం-కమాండర్ షాకింగ్ ఆడియో-ప్రధాని మార్పు, హక్కానీలపై కీలక వ్యాఖ్యలు

oi-Syed Ahmed

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సన్నద్దమవుతున్న తాలిబన్లకు పాకిస్తాన్ మద్దతునివ్వడం ఇన్నాళ్లూ చూశాం. కానీ తాలిబన్లలోనూ పాకిస్తాన్ పై గూడు కట్టుకుని ఉన్న అసంతృప్తి తాజాగా బయటపడింది. తాలిబన్లకు చెందిన ఓ కమాండర్ మాట్లాడిన ఆడియో లీక్ కావడంతో ఇందులో అతను చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ జోక్యం వల్ల అంతర్జాతీయంగా తమ ప్రతిష్ట దెబ్బతింటోందంటూ సదరు కమాండర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

English summary

one of the taliban commanders' leaked audio is creating sensation in afghanistan, in which the he says that pakistan has spoiled thier repuration.