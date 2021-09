International

కాబుల్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో అమెరికా సైనిక బలగాల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ముగిసిన వేళ.. దేశానికి అసలు సిసలు స్వాతంత్య్రం వచ్చిందంటూ తాలిబన్ నేతలు విజయోత్సవాలు జరుపుకొంటోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా తాలిబన్లు అడుగులు వేస్తోన్నారు. దీనికోసం తమ మకాం కాందహార్‌కు మార్చబోతోన్నారు. మూడు రోజులపాటు తాలిబన్ నేతలు అక్కడే వరుస సమావేశాలను నిర్వహించనున్నారు. తాలిబన్ టాప్ క్యాడర్ నాయకులందరూ ఈ భేటీకి హాజరు కానున్నారు.

English summary

Taliban leaders to meet in Kandahar and discuss on the formation on new government. A meeting of the leadership council of the Taliban was held in Kandahar province in Afghanistan from Saturday to Monday.