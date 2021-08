తాలిబన్ రూల్ : ఆఫ్ఘనిస్థాన్ మహిళలు ఉద్యోగాలు చెయ్యొద్దు, బయటకు రావద్దు, హుకుం జారీ !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

అందరూ ఊహించిందే జరిగింది. తాలిబన్ల పాలనలో మహిళలు, బాలికల హక్కులకు భంగం కలుగుతుందని ప్రపంచం అంతా అనుమానించిందే నిజమైంది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో మహిళలపై నిర్బంధం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుత తాలిబన్ పాలనలో మహిళలు సురక్షితంగా లేరని వారి మాటల ద్వారానే అర్ధం అవుతుంది.తాలిబన్ సంస్థ ఆఫ్ఘన్ మహిళల విషయంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళల భద్రత దృష్ట్యా బయట ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని ఆదేశించింది. మహిళల ఆర్ధిక స్వాతంత్రాన్ని హరించింది.

English summary

Detention of women continues in Afghanistan. It is clear from their words that women are not safe under the current Taliban regime. The Taliban organization has made a sensational decision in the case of Afghan women. It ordered that women not be required to do outside jobs for safety reasons and should be confined to their homes. Drained the financial independence of women.