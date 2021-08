International

తజికిస్తాన్‌లోని ఆఫ్ఘనిస్థాన్ రాయబార కార్యాలయం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీని అరెస్ట్ చెయ్యాలని పోలీసులను కోరింది. ఆఫ్ఘన్ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు హమ్దుల్లా మోహిబ్ మరియు ఘనీ మాజీ ప్రధాన సలహాదారు ఫజెల్ మహమూద్‌ను అరెస్టు చేయాలని ఇంటర్‌పోల్ పోలీసులను డిమాండ్ చేసింది. అష్రఫ్ ఘనీ, హమ్దుల్లా మోహిబ్ మరియు ఫజెల్ మహమూద్ ఫాజ్లీ ఖజానా దొంగతనానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సంపద చోరీ చేశారని ఆయనను అరెస్ట్ చెయ్యాలని కోరినట్టు సమాచారం.

The Afghan embassy in Tajikistan has called on police to arrest former Afghan President Ashraf Ghani. Interpol police has demanded the arrest former afghan president ashraf ghani and Hamdullah Mohib, an Afghan national security adviser, and Fazel Mahmoud, Ghani's former chief adviser on charges of treasury theft.