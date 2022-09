Canada: కెనడాలో ఉన్న భారతీయులు జాగ్రత్త.. హెచ్చరించిన కేంద్రం..

International

oi-Chekkilla Srinivas

కెనడాలో విద్వేషపూరిత ఘటనలు, మతపరమైన హింస, భారత వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు పెరిగిపోతున్నాయని భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. కెనడాలో నివసిస్తోన్న భారతీయులు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ హెచ్చరించింది. కభారత విదేశాంగశాఖ శుక్రవారం ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

English summary

The Center has asked Indians in Canada to be cautious. Those going there are asked to take all precautions.