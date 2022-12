Wife: పెళ్లైన మూడు రోజులకే బెడ్ రూమ్ లో భార్య తల్లితో రొమాన్స్, రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న టిక్ టాక్ స్టార్

International

oi-Mallikarjuna

ఇండోనేషియా: ఇండోనేషియాలో ఇటీవల ఓ టిక్ టాక్ ఫేమ్ తన భర్త తన సొంత తల్లితో కలిసి మోసం చేస్తున్నాడని తెలుసుకుని విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. ఐదు సంత్సరాల క్రితం నుంచి ఓ యువకుడిని ఆమె ప్రేమించింది. ప్రేమికులు బహిరంగంగానే తిరిగారు. ప్రియుడు ప్రియురాలి ఇంటికి నేరుగా వెళ్లి వస్తున్నాడు. తన ప్రియుడిని నేను కచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకుంటానని టిక్ టాక్ స్టార్ బహిరంగంగా స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చింది. చెప్పినట్లుగానే ప్రియుడిని ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది. పెళైన మూడు రోజులకే భర్త అతని భార్య కన్నతల్లితో బెడ్ రూమ్ లో నగ్నంగా రొమాన్స్ చేస్తూ అతని భార్యకు అడ్డంగా చిక్కిపోయాడు. వివాహం జరిగిన మూడు రోజులకే టిక్ టాక్ స్టార్ కథ రసవత్తరంగా మారిపోయింది.

English summary

The new groom was caught romancing his wife's mother three days after the wedding.A wife who immediately divorced her husband in Indonesia