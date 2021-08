అమెరికా భారీ తప్పిదం-వీరిని చంపొద్దంటూ తాలిబన్లకు లిస్ట్-వాళ్లే టార్గెట్-రేసుగుర్రం సీన్ రిపీట్

International

oi-Syed Ahmed

టాలీవుడ్ మూవీ రేసుగుర్రంలో ఓ సీన్ ఉంటుంది. విలన్ మద్దాలి శివారెడ్డికి చెందిన కంపెనీలపై పోలీస్ ఆఫీసర్ కిల్ బిల్ పాండే ( బ్రహ్మానందం) దాడులు చేస్తుంటాడు. అదే సమయంలో ప్రతీ కంపెనీకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి సిబ్బంది ఇది మద్దాలి శివారెడ్డి కంపెనీ అని తెలియదా అని ప్రశ్నిస్తుంటారు. దీంతో అక్కడికక్కడే శివారెడ్డితో మాట్లాడి ఇది మీ కంపెనీ అని తెలియదని చెప్తాడు. ఇలా రెండు, మూడు కంపెనీలకు వెళ్లాక.. ఇలా కాదు కానీ మీ బినామీ కంపెనీల లిస్ట్ ఇచ్చేయమని అడుగుతాడు. దీంతో శివారెడ్డి అమాయకంగా ఆ లిస్ట్ పంపిస్తాడు. ఆ తర్వాత అవే కంపెనీల్ని సీజ్ చేసేస్తాడు. సేమ్ ఆప్ఘనిస్తాన్ లో తాజా బాంబుదాడుల వెనుక జరిగిందిదే...

English summary

talibans who had taken over of afghanistan are now targetting US soldiers and afghan citizens, who have in the list given by america to them.