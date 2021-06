International

oi-Syed Ahmed

కరోనా వైరస్ పుట్టుకపై ఓవైపు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్ధ, చైనా బృందాల సంయుక్త అధ్యయనం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో సొంతంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన అమెరికా... వుహాన్‌ ల్యాబ్‌ నుంచే ఈ వైరస్‌ పుట్టిందనడానికి మరిన్ని ఆధారాలు సేకరించింది. అమెరికా ప్రభుత్వ జాతీయ ప్రయోగశాల నిర్వహించిన అధ్యయనంలో ఈ మేరకు నిర్ధారణకు వచ్చింది.

తాజాగా అమరికాకు చెందిన వాల్‌స్ట్రీట్‌ జర్నల్ ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం అమెరికా జాతీయ ప్రయోగశాల నిర్వహించిన అధ్యయనంలో కరోనా వైరస్ చైనాలోని వుహాన్‌ ల్యాబ్‌లోనే పుట్టిందనే నిర్దారణకు వచ్చింది. అయితే దీనిపై మరింత లోతైన దర్యాప్తు అవసరమని అభిప్రాయపడింది. ఈ వివరాలను బైడెన్‌ సర్కారుకు జాతీయ ప్రయోగశాల సమర్పించింది. గతేడాది మే నెలలో కాలిఫోర్నియాలోని లారెన్స్‌ లివర్‌మోర్‌ జాతీయ ల్యాబొరేటరీ ఈ అధ్యయనం ప్రారంభించింది. అప్పటి ట్రంప్‌ సర్కార్‌ ఆదేశాల మేరకు ఈ అధ్యయనం చేపట్టారు. దీని ఫలితాలు ఇప్పుడు వెలువడ్డాయి.

కరోనా వైరస్ జన్యువులపై జాతీయ ప్రయోగశాల అధ్యయనం చేసి ఈ ఫలితాలు వెల్లడించినట్లు ద వాల్‌స్ట్రీట్‌ జర్నల్‌ తెలిపింది. అయితే వాల్‌స్ట్రీట్‌ జర్నల్‌ కథనంపై స్పందించేందుకు లారెన్స్‌ లివర్‌మోర్ ల్యాబోరేటరీ వర్గాలు నిరాకరిస్తున్నాయి. వాస్తవానికి కరోనా వైరస్ మూలాలు కనుక్కోవాలని అధికారుల్ని అధ్యక్షుడు బైడెన్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అమెరికా ఇంటిలిజెన్స్‌ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రాణాంతక వైరస్‌ ల్యాబ్‌లో పుట్టడం కానీ, లేదా ఓ జంతువు నుంచి మనిషికి సోకడం కానీ జరిగి ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. ఇందులో ఏ ఒక్క అంశాన్నీ నిఘా వర్గాలు నిర్ధారించడం లేదు.

English summary

A report on the origins of COVID-19 by a U.S. government national laboratory concluded that the hypothesis claiming the virus leaked from a Chinese lab in Wuhan is plausible and deserves further investigation, The Wall Street Journal reported on Monday, citing people familiar with the classified document.