నిలువ నీడ కోల్పోయిన విజయ్ మాల్యా: లండన్ ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకోనున్న స్విస్ బ్యాంక్

లండన్: వేల కోట్ల రూపాయల మేర బ్యాంకులను మోసగించి దేశం విడిచి పారిపోయిన లిక్కర్ బరూన్ విజయ్ మాల్యా.. నిలువ నీడ లేని పరిస్థితికి చేరుకున్నట్టే. దాదాపుగా ఆయన రోడ్డు మీద పడ్డట్టే. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన తలదాచుకుంటూ వస్తోన్న లండన్‌లోని విలాసవంతమైన బంగళా కూడా చేజారిపోయింది. ఆ బంగళాను స్విస్ బ్యాంక్ యూబీఎస్ స్వాధీనం చేసుకోనుంది. దీన్ని కాపాడుకోవడానికి విజయ్ మాల్యా ఇన్ని రోజులుగా చేస్తూ వస్తోన్న న్యాయపోరాటాలు వృధా అయ్యాయి.

English summary

Fugitive businessman Vijay Mallya lost a legal battle to hold on to his plush London home after a British court refused to grant him a stay of enforcement in a long-running dispute with Swiss bank UBS.