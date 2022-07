Viral news: ఇళ్ళు ఊడ్చేవారికి లక్షల్లో శాలరీ; ఏడాదికి కోట్లలో ప్యాకేజీలు; ఎక్కడో తెలుసా!!

International

oi-Dr Veena Srinivas

అక్కడ ఇళ్లల్లో పనిచేసే వారికి, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు లక్షల్లో జీతాలు ఉన్నాయి. సంవత్సరానికి వారు భారతదేశంలో డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు సంపాదించిన డబ్బుల కంటే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు అంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. పారిశుద్ధ్య కార్మికుల కొరత ఆ దేశంలో ఆకాశాన్నంటుతున్న జీతాలకు కారణంగా మారింది. అసలు ఇంతకీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఇంత డిమాండ్ ఉన్న దేశం ఏది అంటే.. ఆస్ట్రేలియా.

English summary

Sanitation workers in Australia are given lakhs of salaries and crores of packages per year, Due to shortage of sanitation workers, salaries have increased tremendously.