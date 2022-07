Viral Video: పిల్లల కోసం తల్లి చేసిన సాహసం.. వైరల్ గా మారిన వీడియో..

International

oi-Chekkilla Srinivas

తల్లి.. తన ప్రాణాల కంటే బిడ్డ ప్రాణాలే ఎక్కువ అనుకుంటుంది. తన ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు తన బిడ్డ ప్రాణాలు దక్కాలనుకుంటుంది. ఇలానే ఓ తల్లి తన బిడ్డను కాపాడుకోవడానికి చేసిన సాహసం ఔరా అనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. న్యూ మెక్సికోలో ఓ తల్లి తన పిల్లలను కిడ్నాప్ చేయకుండా కాపాడే తీరు తల్లీ మనస్సు ఎంత గొప్పదో చాటి చెబుతోంది. పిల్లలను కాపాడుకోవడానికి ఆమె కారు పైకి దూకే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

English summary

Dramatic footage captures a New Mexico Mom jumping onto the hood of her own car in a desperate bid to save her children from being kidnapped. ​​Melody Maldonado had parked her white Hyundai outside a store but returned only for a woman to drive off with the vehicle while the kids were still inside.