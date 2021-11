International

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి విజృంభణతో ప్రపంచం మొత్తం అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. కరోనా ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్ ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్న క్రమంలో కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణకు కరోనా వ్యాక్సిన్ లు ఒకటొకటిగా మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇక తాజాగా కరోనా వైరస్ చికిత్సకు టాబ్లెట్లు కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటంలో ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న పేరు మోల్నుపిరవిర్ . ఈ క్యాప్సూల్ ను కరోనా గేమ్ చేంజర్ గా ఉపయోగించవచ్చని ఇన్ఫ్లూయెంజా వ్యాధికి వినియోగించే ఈ మెడిసిన్ కరోనాపై సమర్ధవంతంగా పని చేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించిన తరువాత తాజాగా మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది .

English summary

Tablets are near for corona treatment. It was in this context that Britain approved Covid game changer Molnupiravir. Indian pharma companies are already interested in manufacturing molnupiravir.