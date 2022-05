సీఎం జగన్ సొంతజిల్లాలోనే దారుణం; బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం; గర్భం దాల్చిన బాలిక!!

Kadapa

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వరుసగా చోటుచేసుకుంటున్న అత్యాచార ఘటనలు ఏపీ ప్రభుత్వానికి పెద్ద తలనొప్పిగా తయారయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలు, బాలికల మాన, ప్రాణాలకు రక్షణ లేదని ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నాయి. నిత్యం ఎక్కడో ఒకచోట మహిళలు, బాలికలపై అమానుష ఘటన చోటు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది.

English summary

The atrocity took place in CM Jagan's own district. The incident of gang rape of a girl in Proddatur, Kadapa district came to light after the girl became pregnant.