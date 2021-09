Pic talk:చిన్నపిల్లాడిలా మారిన గంధం చంద్రుడు..కుమారుడి విజయం చూసి సగర్వంగా..!!

Kurnool

oi-Chandrasekhar Rao

కర్నూలు: "పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినపుడు పుట్టదు, జనులా పుత్రుని కనుగొని పొగడగ, పుత్రోత్సాహంబు నాడు పొందుర సుమతీ.." ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు స్కూల్‌లో నేర్చుకున్న సుమతీ శతకం శతాబ్దాలు మారినా చెక్కు చెదరనిది. ప్రతి తండ్రీ.. ఎప్పుడో ఓ సమయంలో దీన్ని స్వయంగా అనుభవించి ఉంటాడు. కుమారుడు పుట్టగానే తండ్రికి సంతోషం కలగదు. ప్రజలు ఆ కుమారుడిని గుర్తించి మెచ్చిన రోజునే నిజమైన సంతోషం కలుగుతుందనే ఈ సుమతీ శతకం భావం.. ఐఎఎస్ అధికారి గంధం చంద్రుడికి వందశాతం వర్తిస్తుంది.

పట్టుమని పదేళ్లు కూడా లేని తన కుమారుడు ప్రపంచం మెచ్చేలా సాధించిన విజయాన్ని ఆయన ఆస్వాదిస్తున్నారు. రష్యాలోని మౌంట్ ఎల్బ్రస్ పర్వత శిఖరారోహణను దిగ్విజయంగా ముగించుకుని స్వదేశానికి వచ్చిన ఎనిమిదేళ్ల తన కుమారుడిని ఎత్తుకుని.. తాను చిన్నపిల్లాడిలా మారిపోయారు ఆ ఏపీ క్యాడర్ సీనియర్ ఐఎఎస్ ఆఫీసర్. అత్యంత కఠిన పరిస్థితులు, సంక్లిష్ట వాతావరణం మధ్య- రష్యాలోని ఆ అత్యున్నత పర్వత శిఖరాన్ని అధిరోహించడం అంటే మాటలు కాదు.

అలాంటి సాహస కార్యాన్ని ఎనిమిదేళ్ల వయస్సులోనే విజయవంతంగా ముగించాడు గంధం భువన్ జయ్. తన డెడ్లీ అడ్వెంచర్ ట్రిప్‌ను ముగించుకుని స్వదేశానికి చేరుకున్నాడా మూడో తరగతి విద్యార్థి. ఈ సందర్భంగా విమానాశ్రయంలో తన కుమారుడికి ఘన స్వాగతం పలికారు గంధం చంద్రుడు. చిన్నపిల్లాడిలా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. మౌంట్ ఎల్బ్రస్‌ను అధిరోహించిన అనంతరం నిర్వాహకులు ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్‌ను అందుకున్నారు.

Welcome back Master #GandhamBhuvanJai. You have proved to the world that anything is possible with grit and determination and proper opportunity.

Proud of you. pic.twitter.com/512uf2EDGp