కందుకూరుపై రాజకీయ దుమారం-పబ్లిసిటీ పిచ్చేనన్న వైసీపీ-కేంద్ర, రాష్ట్రాల సాయం-కేసు నమోదు

ఏపీలో కందుకూరు తొక్కిసలాట ఘటన రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు రోడ్ షో సందర్భంగా తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుని 8 మంది చనిపోవడంతో దీనిపై అధికార వైసీపీ విమర్శలకు దిగింది. మరోవైపు తొక్కిసలాట ఘటనకు దారి తీసిన కారణాల్ని తెలుసుకుంటున్న ప్రభుత్వం .. ఇప్పటికే దీనిపై కేసు కూడా నమోదు చేసింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిహారం ప్రకటించాయి. చంద్రబాబు కందుకూరులోనే ఉండి పరిస్ధితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

kandukuru stampede incident causes political tremours in ap as ysrcp and tdp blames each other. state and central govts announced exgratia to the families of deceased.