సెంచరీ కొట్టిన బామ్మకు 100వ జన్మదిన వేడుకలు; ఐదు తరాల పిల్లలకు జీవిత రహస్యం చెప్పిన బామ్మ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

శతమానం భవతి శతాయుః పురుష షతేంద్రియే ఆయుషేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి అంటే నిండు నూరేళ్లు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఆనందంగా జీవించమని దీని అర్థం. కానీ అలా నిండు నూరేళ్లు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవించిన వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అలా నూరేళ్ల వయసు వచ్చిన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవిస్తున్న ఓ అవ్వ ఐదు తరాల మనవలు, మనవరాళ్ల సమక్షంలో జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంది.

సెంచరీ కొట్టిన టమాటా ధర; మదనపల్లి రైతులకు కాసుల పంట, సామాన్యులకు ధరల మంట!!

English summary

Maltum Balavva of Chityala village in Thadwai zone of Kamareddy district celebrated her 100th birthday with great pomp by her family members. The grandmother said that the secret of her life was to eat good food and work hard.