తెలంగాణలో 35శాతం ఖైదీలు గ్రాడ్యుయేట్లు, జైళ్లలో మగ్గుతుంది ఎక్కువగా యువతే: ఎన్సీఆర్బీ రిపోర్ట్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జైళ్లలో ఖైదీలుగా మగ్గుతున్న వారి డేటాను నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో విడుదల చేసింది. ఈ డేటాలో పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. తెలంగాణ జైళ్లలో మగ్గుతున్న వారిలో ఎక్కువ మంది యువకులేనని నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో తాజాగా విడుదల చేసిన గణాంకాలు స్పష్టంచేశాయి. అంతేకాదు వీరిలో 35 శాతం మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అన్న విషయాన్ని కూడా వెల్లడించింది.

తెలంగాణాలో రోజుకు ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారంటే .. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో షాకింగ్ డేటా!!

English summary

According to the National Crime Records Bureau, 2020, 35 per cent of inmates in Telangana are graduates and most of them are young people who have committed crimes and are lodged in jails.