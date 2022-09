మెడికల్ సీట్ ఇప్పిస్తానని 48లక్షలు తీసుకుని మోసం.. బీజేపీ నేత అరెస్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన బీజేపీ నేత ఓ చీటింగ్ కేసులో ఇరుక్కున్నారు. నీట్ రాసిన ఒక విద్యార్థినికి మెడికల్ కాలేజీలో సీటు ఇప్పిస్తానని ఓ వ్యక్తి నుండి రూ.48.53 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేశాడనే ఆరోపణలపై భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు కొత్తపల్లి సతీష్ కుమార్‌ను హైదరాబాద్ డిటెక్టివ్ డిపార్ట్‌మెంట్, సీసీఎస్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

The CCS police have arrested Jangaon-based Bjp leader Kothapalli Satish Kumar on the charges of cheating him by taking Rs.48.53 lakhs from a person promising to give a seat to a student in a medical college.