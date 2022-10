మునుగోడులో 10రోజుల్లో 70కోట్ల మద్యం హాంఫట్.. వాళ్లకు ఫ్లైట్ టికెట్లు; అదిరిపోయే ఆఫర్లు!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి, తమ సత్తా చాటాలని ప్రయత్నిస్తున్న అధికార టీఆర్ఎస్, ప్రతిపక్ష బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు మునుగోడులో పోటాపోటీగా తలపడుతున్నాయి. మునుగోడు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా భారీగా మోహరించిన రాజకీయ పార్టీల నాయకులు సభలు, సమావేశాలు, విందులు, వినోదాలతో ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు యత్నం చేస్తున్నారు.

ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోరు దగ్గరపడుతుండడంతో ప్రలోభాల పర్వం కూడా మునుగోడులో కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా గొర్రెలు, కోళ్లకు కొరత ఏర్పడింది. తాగినోడికి తాగినంత, తిన్నోళ్లకు తిన్నంత విందు రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయి. మునుగోడు లో ప్రతి ఒక్క ఓటు కీలకం కావడంతో ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, ఇతర ప్రాంతాలలో ఉన్న ఓటర్లను మునుగోడు తీసుకురావడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

English summary

In Munugode, 70 crores worth of alcohol was drunk in 10 days. Leaders are making offers of giving flight tickets to Munugode voters in other states and abroad. Considering even a single vote as crucial, they are resorting to temptations..