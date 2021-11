వచ్చే ఏడాదికి తెలంగాణాలో మరో 8 మెడికల్ కాలేజీలు; నీలోఫర్ లో వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు వెల్లడి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల అదనంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్న మంత్రి హరీష్ రావు వైద్య ఆరోగ్య శాఖను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖా మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపాట్టక ఆయన తొలి కార్యక్రమం నీలోఫర్ ఆస్పత్రిలో నిర్వహించారు. శనివారం హైదరాబాద్లోని నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన 100 పడకల ఐసీయూ యూనిట్ ను తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఆ దిశగా అన్ని చర్యలు చేపడుతున్నామని స్పష్టం చేశారు.

English summary

Another 8 medical colleges will be available in Telangana next year, Health Minister Harish Rao said at the inauguration of a 100-bed ICU unit at Niloufer Hospital. He said the focus was on strengthening the medical health department in Telangana.