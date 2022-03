అటెండర్ నుండి ఆర్డీవో వరకు.. 95శాతం స్థానికులకే ఉద్యోగాలు; కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకూ సీఎం కేసీఆర్ వరాలు

Telangana

ఎప్పుడెప్పుడా అని నిరుద్యోగులు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న సందర్భం రానే వచ్చింది. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నిరుద్యోగుల ఆవేదన తీర్చే కీలక ప్రకటన అసెంబ్లీ వేదికగా చేశారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల రెండో రోజు అసెంబ్లీలో సీఎం కేసీఆర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని ప్రకటన చేశారు. అంతేకాదు 95 శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకే ఇస్తామని సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడించారు.

Telangana CM KCR revealed in the assembly that 95% of the locals in Telangana will be given jobs. CM KCR told good news to contract employees.