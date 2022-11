Mallareddy: కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డిపై కేసు నమోదు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డిపై కేసు నమోదు అయింది. ఐటీ అధికారులు బోయిన్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో మంత్రి మల్లారెడ్డిపై ఫిర్యాదు చేశారు. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు కేసును దుండిగల్ కు బదిలీ చేశారు. మల్లారెడ్డిపై సెక్షన్ 342, 353, 201, 504, 506, 353, 379 R/W 34 కింద కేసు నమోదు చేశారు. డ్యూటీలో ఉన్న ఐటీ అధికారి విధులకు భంగం కలిగించారని కేసు నమోదు అయింది. ఐటీ సోదాల్లో సేకరించిన పత్రాలు, పంచనామా ఐటీ అధికారుల సెల్ ఫోన్లను లాక్కున్నారని మల్లారెడ్డిపై ఆరోపణలు వచ్చాయి.

English summary

A case has been registered against Labor Minister Mallareddy. IT officials filed a complaint against Minister Mallareddy at BoynPally Police Station. Police registered zero FIR and transferred the case to Dundigal.