అర్దరాత్రి దంపతులపై ఆకతాయిల దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీస్ స్టేషన్ కు కూతవేటు దూరంలోనే అర్ధరాత్రి సమయంలో దంపతులపై ఆకతాయిలు కొందరు దాడికి తెగబడ్డారు. బస్సు దిగి కాలినడకన ఇంటికి వెళుతున్న దంపతులను కారుతో వెంబడించి దుర్భాషలాడుతూ దాడికి పాల్పడ్డారు కొందరు ఆకతాయిలు. ఇక ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో దీనిపై జహీరాబాద్లో చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

A video of a mob attack on a couple in the mid night near Zaheerabad Police Station goes viral on social media. However, the fact that the police have not taken action against the accused so far is a topic of discussion locally.